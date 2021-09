Les volontaires en situation de handicap se sont prêtés aux Jeux

La tour Eiffel, un soleil qui donne le sourire, le cadre était parfait pour le lancement du Live des Jeux au Trocadéro jeudi dernier. À notre arrivée, nous rencontrons Diego et Alain, deux des dix volontaires du dispositif "Volontaires en situation de handicap". Le premier est sourd, le second se déplace en fauteuil roulant, mais tous les deux sont unis dans le même objectif : promouvoir le handisport avec leur volontariat au Live des Jeux.

Mon groupe m'a bien accueilli et font des efforts pour communiquer avec moi malgré la barrière de la langue. C'est agréable pour moi.

Dans sa vie de tous les jours, Diego est étudiant en STAPS, en grand amoureux du sport qu'il est. Au Trocadéro, il est chargé d'accueillir les visiteurs, les informer, et profite de rencontrer des sourds pour les guider personnellement dans le lieu. Lorsque nous le suivons, celui qui pratique du football pour sourd-muet en club et se déplace d'activités en activités pour proposer son aide. Il intervient sur le volley assis, le slalom en fauteuil roulant et sur le parcours de cécifoot, toujours soucieux que les visiteurs prennent du plaisir.