Le challenge de l’accessibilité au rendez-vous du Mois parisien du handicap

Un jeu citoyen, numérique et solidaire

Quand on est en situation de handicap et qu'on cherche un restaurant, un musée, un bar… tout simplement un lieu pour sortir, il n'est pas toujours aisé de trouver un lieu adapté à ses besoins et ses envies ! Le Challenge de l'accessibilité c'est un jeu solidaire qui tout le mois de juin vous invite, au sein d’équipes de contributeurs, à référencer grâce à l’appli de Jaccede.com (Androide-IOS) la totalité des établissements recevant du public à Paris et à évaluer leur niveau d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

L’objectif de l'opération, détailler l’accessibilité d’un maximum de lieux parisiens ouverts au public (commerces, restaurants, théâtres, hôtels, épiceries, cinémas, piscines… ) pour faire gagner des points à votre équipe. Prêt à relever le défi ?

Toutes les informations collectées faciliteront les sorties des personnes à mobilité réduite.