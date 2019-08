Remboursement des transports pour les jeunes Parisiens

Qui peut en bénéficier ?

Le dispositif mis en place comprend 5 mesures :



• Remboursement intégral de l’abonnement Imagine R des jeunes Parisiennes et Parisiens de 4 ans et plus scolarisés en primaire (écoles maternelles et élémentaires) pour l’année 2019-2020.

• Remboursement à 50 % de l’abonnement Imagine R des jeunes Parisiennes et Parisiens élèves du secondaire, collégiens et lycéens.

• Accès gratuit aux transports en commun pour les jeunes Parisiennes et Parisiens collégiens ou lycéens en situation de handicap.

• Accès gratuit aux transports en commun pour les jeunes Parisiennes et Parisiens étudiants de moins de 20 ans en situation de handicap.

• Attribution d’une aide financière équivalente au coût de l’abonnement Vélib’ « V-Plus jeune » mécanique pour les Parisiennes et Parisiens âgés de 14 ans à 18 ans.