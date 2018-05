Projet Grand Site Tour Eiffel: découvrez les finalistes

Dans le cadre du projet «Site Tour Eiffel: découvrir, approcher, visiter» , 42 candidats ont répondu à l’appel à candidatures.

Vendredi 4 mai, les quatre candidats sélectionnés pour participer au dialogue compétitif de conception pour le réaménagement de la Tour Eiffel ont été dévoilés à l’Hôtel de Ville. Il s’agit de :

Dirigé par Amanda Levete, ce cabinet d’architecture britannique a réalisé l’extension du Victorian and Albert Museum à Londres en 2017, ainsi que le musée d’art et d’architecture de Lisbonne en 2016. Les membres de l'équipe d'Amanda Levete Architects sont:

Les membres de l'équipe Gustafson Porter + Bowman sont:

Chartier et Corbasson, architectes



Atelier Monchecourt & co, architectes



Sathy, urbaniste



Agence Devillers & associés, urbaniste



Ma-Geo Morel



VPEAS



BIM Services



Inex



Bollinger et Grohmann



Geovolys et Yris



3- Agence Ter. Cette agence de paysage française a réalisé le parc de Boulogne-Billancourt, le Pershing Square à Los Angeles et la Plaza de las Glories Catalanes à Barcelone. L’équipe, composée d’architectes français et italiens, partage une vision innovante et conçoit ses projets dans une démarche durable.

Les membres de l'agence Ter sont: Carlo Ratti, architecte



Exploration architecture



Arcadis



Berim



Cronos Conseil et Alphaville